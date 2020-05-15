В Мурманске прошли обыски по делу о мошенничестве в особо крупном размере

МУРМАНСК, 15 мая. /ТАСС/. Сотрудники регионального управления МВД провели в Мурманске ряд обысков, связанных с делом о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

"14 мая 2020 года в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в феврале 2020 года по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, сотрудниками УМВД России по Мурманской области был проведен ряд обысков. Обнаружены и изъяты предметы и документы. Оценка изъятому имуществу, а также действиям лиц будет дана по результатам проведения следственных действий", - сообщили в пресс-службе.

В полиции добавили, что обстоятельства проведения обысков, а также фигуранты уголовного дела не разглашаются в интересах следствия, но при этом уточнили, что уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение").

Региональные СМИ связывают проведенные обыски с деятельностью экс-министра здравоохранения региона, а местом проведения обысков называют детскую областную больницу, однако источник, знакомый с ситуацией, эту информацию опровергает. "Никакие обыски в Мурманской детской областной больнице не проводились. В деле фигурирует неустановленное лицо", - сказал источник.

По информации пресс-службы регионального УМВД, расследование уголовного дела продолжается.