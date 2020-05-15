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В Волгоградской области организована проверка после гибели четырехлетнего ребенка

Инцидент произошел в садоводческом товариществе "Восход"

ВОЛГОГРАД, 15 мая. /ТАСС/. Следственными органами СК РФ по Волгоградской области организована доследственная проверка по факту гибели в садоводческом товариществе "Восход" четырехлетнего мальчика, сообщает пресс-служба ведомства.

"Тело ребенка сегодня обнаружила в водоеме в садоводческом товариществе его мать. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, мальчик находился на дачном участке вместе с родителями и младшей сестрой. Пока взрослые занимались домашними делами, дети играли на улице. Мать в какой-то момент заметила отсутствие старшего ребенка и тут же отправилась на поиски сына, уточнили в пресс-службе СК по области.

"Прибывшие незамедлительно по вызову врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть ребенка. Реанимационные мероприятия положительных результатов не дали", - добавили в пресс-службе ведомства.

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РоссияВолгоградская область
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