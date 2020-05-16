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На Алтае около 1,5 тыс. жителей района остались без света из-за повреждения опоры ЛЭП

Трактор наехал на опору высоковольтной линии, его водитель не пострадал

ТАСС, 16 мая. Около 1,5 тыс. жителей Немецкого национального района Алтайского края остались без электроснабжения из-за повреждения опоры линии электропередачи. Энергетики уже занимаются восстановлением сетей, сообщается в субботу на официальном сайте компании "Россети Сибири".

"Водитель трактора во время посевных работ сегодня ночью совершил наезд на опору линии электропередачи 110 киловольт. В настоящее время проводятся аварийно-восстановительные работы. Энергетикам предстоит заменить опору и обеспечить функционирование линии электропередачи в штатном режиме. Все работы будут завершены в течение дня", - говорится в сообщении.

Тракторист в результате аварии не пострадал.

Энергетики по факту повреждения опоры ЛЭП обратились в правоохранительные органы, которым предстоит установить, было ли у аграриев разрешение на работу в охранной зоне линии электропередачи и соблюдались ли правила безопасности.

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РоссияАлтайский край
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