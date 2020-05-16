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Под Волгоградом чиновник подозревается в незаконной охоте на кабана

Возбуждено уголовное дело

ВОЛГОГРАД, 16 мая. /ТАСС/. Государственный инспектор в области охраны окружающей среды комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии администрации Волгоградской области подозревается в незаконной охоте, полиция возбудила уголовное дело. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Ночью 13 мая в ходе несения службы на дороге в Ольховском районе был остановлен автомобиль "УАЗ-Патриот" под управлением государственного инспектора в области охраны окружающей среды комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии администрации Волгоградской области. В качестве пассажира в салоне находился его 46-летний родственник, глава местного крестьянско-фермерского хозяйства. В ходе досмотра автомобиля в багажном отделении была обнаружена туша кабана, а в салоне - охотничий нарезной карабин с оптическим прицелом, патроны, тепловизор, которые были изъяты", - говорится в сообщении областного главка МВД.

В полиции уточнили, что задержанные сознались, что добыли кабана на территории государственного заказника, расположенного в Ольховском районе. Сумма ущерба природным ресурсам составила свыше 50 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ ("Незаконная охота"). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Уголовное дело в отношении подозреваемых передано в районный орган Следственного комитета РФ.

Теги
РоссияВолгоградская область
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