Торговые центры "Мега" под Петербургом проверяют после сообщения об угрозе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Торговые центры "Мега Парнас" и "Мега Дыбенко" в Ленинградской области вблизи Санкт-Петербурга проверяют после получения анонимного сообщения об опасности и эвакуации посетителей и персонала. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе компании - владельца торговых объектов Ingka Centres.

"Были получены сообщения о возможной угрозе. По рекомендации полиции посетители и сотрудники эвакуированы. Сейчас в зданиях проводится проверка. Мы сообщим дополнительно, когда торговые центры возобновят работу", - сказал собеседник агентства.

"Мега Парнас" и "Мега Дыбенко" с 15 мая открылись для посетителей, но с сокращенным графиком работы, ранее сообщили агентству в пресс-службе Ingka Centres. Гостям торговых центров рекомендовано ношение средств индивидуальной защиты и соблюдении социальной дистанции в 1,5 м.

С 12 мая власти Ленинградской области в 17 районах и городе Сосновый Бор разрешили работу салонов красоты при соблюдении всех утвержденных мер, направленных на профилактику новой коронавирусной инфекции. При условии строгого соблюдения необходимых мер откроются торговые центры, театры, временные рынки и ярмарки, турбазы и дома отдыха, предприятия общественного питания с рядом ограничений. Разрешат работу стоматологических клиник, организацию индивидуальных спортивных мероприятий или с участием не более 10 человек.