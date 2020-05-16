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Режим ЧС ввели в третьем районе Коми из-за паводка

Руководитель администрации Сыктывкара Наталья Хозяинова заявила, что уровень воды скоро достигнет критического

СЫКТЫВКАР, 16 мая. /ТАСС/. Власти ввели режим ЧС на территории Удорского района Республики Коми, где паводком подтопило два населенных пункта, в которых проживает более 500 человек. Это третий муниципалитет в регионе, где действует режим ЧС, говорится в сообщении ГУ МЧС по Коми.

"Режим ЧС также введен на территории Удорского района. Подтоплены населенные пункты Ертом и Ыджыдъяг. Постепенно уровень воды снижается", - говорится в сообщении.

Такие режимы ранее были введены и продолжают действовать в Усть-Куломском и Усть-Цилемском районах. "В подтопляемых территориях заблаговременно организованы пункты временного размещения, созданы запасы медикаментов, товаров первой необходимости и продуктов, горюче-смазочных материалов, проведена проверка готовности сил и средств. В целом в республике в зоне подтопления находятся 268 домовладений. Отселено 45 человек", - сообщили в МЧС.

Наблюдается спад уровня воды в Усть-Куломском районе, замедлился он в Сыктывкаре, где подтоплены пригородные поселки. Прогнозируется подтопление населенных пунктов Корткеросского района. В связи с обильным таянием снега на реке Усе продолжается рост уровня воды в реке Печоре, прогнозируется подтопление населенных пунктов от поселка Усть-Уса до границы с Ненецким автономных округом.

Как сообщила руководитель администрации Сыктывкара Наталья Хозяинова, уровень воды вскоре достигнет критического. "Сегодня в Сыктывкаре уровень воды поднялся до 6,21 м, за сутки прибавилось 18 см, такими темпами завтра доберемся до критического уровня в 6,4 м. Подтоплены дворы и дома в приречных районах города. Утром городские спасатели объездили все территории, держим связь с руководителями, старостами поселков, пока желающих переехать из своих домов нет, готовим маневренный фонд, помощь оказываем адресно по заявкам", - написала Хозяинова на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По информации ЦГМС Коми, в эти выходные в республике пройдут дожди. По ночам велика вероятность заморозков до минус 3 градусов, днем ожидается 5-12 градусов тепла.

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