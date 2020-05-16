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СМИ: на объекте CNPC на северо-востоке Китая произошел крупный пожар

Информация о жертвах или пострадавших пока не поступала

ПЕКИН, 16 мая. /ТАСС/. Крупное возгорание произошло в субботу на одном из объектов Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) в провинции Ляонин на северо-востоке КНР. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По данным властей, возгорание произошло в 21:30 по местному времени (16:30 мск) в городе Фушунь. Отмечается, что одной из возможных причин пожара могло стать попадание молнии в здание.

К месту ЧП прибыли пожарные, которые пытаются потушить возгорание. Информация о жертвах или пострадавших пока не поступала.

Теги
Китай
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