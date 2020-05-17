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В ЛНР сообщили, что военнослужащий республики погиб при обстреле со стороны ВСУ

В оборонном ведомстве ЛНР добавили, что лица, виновные в гибели военнослужащего, понесут наказание

ТАСС, 17 мая. Военнослужащий Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) погиб при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом в субботу сообщил Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

"С прискорбием сообщаем, что в результате подлого акта агрессии со стороны украинских боевиков, защищая граждан, трагически погиб военнослужащий Народной милиции", - цитирует центр сообщение пресс-службы оборонного ведомства республики. По его данным, огонь вели из вооружения БМП-1 и БМП-2 в направлении населенного пункта Донецкий.

В оборонном ведомстве ЛНР добавили, что лица, виновные в гибели военнослужащего, понесут наказание. Кроме того, ведомство призвало международных наблюдателей миссии ОБСЕ зафиксировать факт нарушения перемирия и гибель представителя Народной милиции, "принудить военно-политическое руководство Украины прекратить проведение провокационных действий на линии боевого соприкосновения, направленных на эскалацию конфликта в Донбассе".

Участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению режима тишины в Донбассе. На парижском саммите "нормандской четверки" 9 декабря лидеры России, Германии, Украины и Франции заявили о необходимости установления полноценного перемирия до конца 2019 года. Однако украинские силовики регулярно нарушают режим тишины.

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Украина
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