В ЛНР сообщили, что военнослужащий республики погиб при обстреле со стороны ВСУ

ТАСС, 17 мая. Военнослужащий Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) погиб при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом в субботу сообщил Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

"С прискорбием сообщаем, что в результате подлого акта агрессии со стороны украинских боевиков, защищая граждан, трагически погиб военнослужащий Народной милиции", - цитирует центр сообщение пресс-службы оборонного ведомства республики. По его данным, огонь вели из вооружения БМП-1 и БМП-2 в направлении населенного пункта Донецкий.

В оборонном ведомстве ЛНР добавили, что лица, виновные в гибели военнослужащего, понесут наказание. Кроме того, ведомство призвало международных наблюдателей миссии ОБСЕ зафиксировать факт нарушения перемирия и гибель представителя Народной милиции, "принудить военно-политическое руководство Украины прекратить проведение провокационных действий на линии боевого соприкосновения, направленных на эскалацию конфликта в Донбассе".

Участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению режима тишины в Донбассе. На парижском саммите "нормандской четверки" 9 декабря лидеры России, Германии, Украины и Франции заявили о необходимости установления полноценного перемирия до конца 2019 года. Однако украинские силовики регулярно нарушают режим тишины.