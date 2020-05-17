Всемирный день памяти жертв СПИДа17 маяВсемирный деньпамяти жертвСПИДа
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Забайкальском крае тушат лесные пожары на площади 2,5 тыс. га

Это составляет около 90% всех природных возгораний в России

ТАСС, 17 мая. Лесопожарные формирования в Забайкальском крае в воскресенье тушат природные пожары на общей площади более 2,5 тыс. га. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе федеральной Авиалесоохраны.

"17 мая 2020 года на территории Российской Федерации 13 лесных пожаров на площади 2 793 га, в том числе один пожар - на землях лесного фонда на площади 2,5 тыс. га в Забайкальском крае", - сообщили в пресс-службе.

Остальные природные пожары на общей площади 293 га сейчас действуют в Республиках Алтай, Тыва, Хакасия, Хабаровском крае, Еврейской автономной области и Иркутской, Оренбургской, Амурской областях. На тушении задействованы 987 человек, 167 единиц техники, 20 воздушных судов на мониторинге и 4 воздушных судна на тушении. В Забайкальском крае задействованы 287 парашютистов-десантников федеральной Авиалесоохраны.

По данным Авиалесоохраны, за последние сутки в России ликвидировано 25 лесных пожаров на площади 12 221 га. Пожароопасный сезон открыт в 80 субъектах страны. Режим ЧС введен на территории только одного региона - Забайкальского края.

Теги
РоссияИркутская областьТываХакасияАлтайЗабайкальский крайХабаровский крайАмурская областьОренбургская областьЕврейская автономная область
Реклама на ТАСС
В ЛНР сообщили, что военнослужащий республики погиб при обстреле со стороны ВСУ
В оборонном ведомстве ЛНР добавили, что лица, виновные в гибели военнослужащего, понесут наказание
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС