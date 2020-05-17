В Забайкальском крае тушат лесные пожары на площади 2,5 тыс. га

ТАСС, 17 мая. Лесопожарные формирования в Забайкальском крае в воскресенье тушат природные пожары на общей площади более 2,5 тыс. га. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе федеральной Авиалесоохраны.

"17 мая 2020 года на территории Российской Федерации 13 лесных пожаров на площади 2 793 га, в том числе один пожар - на землях лесного фонда на площади 2,5 тыс. га в Забайкальском крае", - сообщили в пресс-службе.

Остальные природные пожары на общей площади 293 га сейчас действуют в Республиках Алтай, Тыва, Хакасия, Хабаровском крае, Еврейской автономной области и Иркутской, Оренбургской, Амурской областях. На тушении задействованы 987 человек, 167 единиц техники, 20 воздушных судов на мониторинге и 4 воздушных судна на тушении. В Забайкальском крае задействованы 287 парашютистов-десантников федеральной Авиалесоохраны.

По данным Авиалесоохраны, за последние сутки в России ликвидировано 25 лесных пожаров на площади 12 221 га. Пожароопасный сезон открыт в 80 субъектах страны. Режим ЧС введен на территории только одного региона - Забайкальского края.