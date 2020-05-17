Всемирный день памяти жертв СПИДа17 маяВсемирный деньпамяти жертвСПИДа
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В США неизвестный устроил стрельбу в мотеле

Как передает телеканал CNN, один человек погиб и двое пострадали

ТАСС, 17 мая. По меньшей мере один человек погиб, еще двое получили ранения в результате стрельбы, устроенной неизвестным в мотеле Super 8 в городе Рокфорд (штат Иллинойс). Об этом, как в воскресенье сообщил телеканал CNN, заявил на пресс-конференции начальник местной полиции Дэниел О'Ши.

По его словам, полицейские были вызваны на место происшествия около полуночи по местному времени (08:00 17 мая мск). Стрелок забаррикадировался в мотеле, после чего между ними началась перестрелка.

Как указывает телеканал, на место стрельбы, которая "продолжает развиваться", также прибыл спецназ. Информация о причинах происшествия и другие детали пока не приводятся.

Теги
США
Реклама на ТАСС
На Кубани в ДТП с микроавтобусом и легковушкой погибли два человека
По данным источника в экстренных службах, еще семеро пострадали
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС