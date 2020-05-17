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Семь человек пострадали в ДТП на трассе в Пермском крае

Пятеро госпитализированы

ПЕРМЬ, 17 мая. /ТАСС/. Грузовой автомобиль и микроавтобус столкнулись в воскресенье на трассе Пермь-Березники в Пермском крае, в результате аварии пострадали семь человек, в том числе двое детей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

"По итоговой информации по ДТП в городе Березники, госпитализированы пять пострадавших - двое детей и три взрослых женщины. Мужчине оказана амбулаторная помощь и еще одна женщина отказалась от госпитализации", - сказала собеседница агентства.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе МВД по Пермскому краю, при выезде со второстепенной дороги "КамАЗ" не предоставил преимущество "Газели", произошло столкновение.

Теги
РоссияПермский край
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