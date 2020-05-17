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Пьяный москвич оскорбил инспекторов ГИБДД

Возбуждено уголовное дело по статье "Оскорбление представителя власти"

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Полиция задержала москвича, который в пьяном виде оскорбил инспекторов ДПС, остановивших автомобиль для проверки документов. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Как отметили в главке, 12 мая сотрудники ДПС остановили машину в Загородном проезде для проверки документов. В ходе проверки пьяный пассажир автомобиля вышел к инспекторам, находящимся при исполнении служебных обязанностей, и начал публично оскорблять их. Мужчина нецензурно выражался в адрес полицейских, после чего он сел в автомобиль и уехал в неизвестном направлении.

"15 мая в результате оперативно-разыскных мероприятий на Севастопольском проспекте по подозрению в совершении противоправного деяния был задержан 35-летний житель столицы, который был полностью изобличен в содеянном и дал признательные показания", - сказали в пресс-службе.

По этому факту возбуждено уголовное дело по ст. 319 УК РФ - "Оскорбление представителя власти".

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