Пьяный москвич оскорбил инспекторов ГИБДД

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Полиция задержала москвича, который в пьяном виде оскорбил инспекторов ДПС, остановивших автомобиль для проверки документов. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Как отметили в главке, 12 мая сотрудники ДПС остановили машину в Загородном проезде для проверки документов. В ходе проверки пьяный пассажир автомобиля вышел к инспекторам, находящимся при исполнении служебных обязанностей, и начал публично оскорблять их. Мужчина нецензурно выражался в адрес полицейских, после чего он сел в автомобиль и уехал в неизвестном направлении.

"15 мая в результате оперативно-разыскных мероприятий на Севастопольском проспекте по подозрению в совершении противоправного деяния был задержан 35-летний житель столицы, который был полностью изобличен в содеянном и дал признательные показания", - сказали в пресс-службе.

По этому факту возбуждено уголовное дело по ст. 319 УК РФ - "Оскорбление представителя власти".