В Подмосковье задержали троих мужчин за похищение человека и вымогательство

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Правоохранители задержали троих злоумышленников, которые похитили мужчину в городе Подольске в Подмосковье, а затем, угрожая ему, потребовали 200 тыс. рублей в счет несуществующего долга. Об этом ТАСС в воскресенье сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России "Серпуховское" при силовой поддержке СОБР "Булат" ГУ Росгвардии по Московской области задержаны трое мужчин в возрасте от 34 до 52 лет, подозреваемых в вымогательстве", - сказала она.

По словам Петровой, злоумышленники у одного из домов на Красногвардейском бульваре в Подольске силой посадили 22-летнего местного жителя в машину и отвезли в частный дом. Там похитители, угрожая мужчине силой, потребовали 200 тыс. рублей в счет несуществующего долга, похитили ключи и документы от его автомобиля. Позже мужчину отпустили и обязали принести деньги к одному из торговых центров на Московском шоссе. Потерпевший после инцидента обратился в полицию.

"Злоумышленники были задержаны с поличным при передаче денежных средств на парковке ТЦ. При личном досмотре у них были изъяты деньги, полученные от пострадавшего, и три мобильных телефона", - добавила Петрова.

Возбуждено уголовное дело по ст. 163 УК РФ ("Вымогательство").