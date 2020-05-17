В Подмосковье арестовали двух грабителей, напавших на полицейского

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Суд арестовал двух грабителей, напавших на полицейского в магазине в подмосковном Ногинске при задержании. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"По ходатайству следователя судом в отношении двух мужчин, подозреваемых в посягательстве на жизнь сотрудника полиции (ст. 317 УК РФ) и совершении разбоя с причинением тяжкого вреда здоровью (ч. 4 ст. 162 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в ГСУ.

Вместе с двумя подозреваемыми 49 и 47 лет была задержана 34-летняя жительница Раменского городского округа, помогавшая им скрыться с места преступления. Следствием будет дана правовая оценка ее действиям, после чего предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Также следствие проверит причастность фигурантов к другим кражам в Электростали.

14 мая в ЧОП "Дельта" поступил сигнал из магазина в Ногинске. По дороге к магазину охранник обратился к проезжавшим мимо сотрудникам ГИБДД. В магазине полицейские увидели двух грабителей в масках и вооруженных ломом и отверткой. На требование сдаться они ответили активным сопротивлением. В результате борьбы один из полицейских получил травму головы и был госпитализирован.