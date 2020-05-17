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На территории промзоны в Подмосковье горят бензовоз и контейнеры

Площадь возгорания в промзоне в Дзержинском составляет 200 кв. м

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Бензовоз и три контейнера горят на территории промзоны в городе Дзержинский в Подмосковье, площадь возгорания 200 кв. м. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Московской области.

Ранее источник в экстренных службах сообщил, что на территории промзоны горит бензовоз. 

"Городской округ Люберцы, город Дзержинский, Денисьевский проезд, дом 7а, горит бензовоз и три контейнера на площади 200 кв. м", - сказали в пресс-службе.

В свою очередь источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что есть угроза перехода огня на рядом стоящие бензовозы.

В новость внесены изменения (18:39 мск) - добавлены подробности

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