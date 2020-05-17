На территории промзоны в Подмосковье горят бензовоз и контейнеры

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Бензовоз и три контейнера горят на территории промзоны в городе Дзержинский в Подмосковье, площадь возгорания 200 кв. м. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Московской области.

Ранее источник в экстренных службах сообщил, что на территории промзоны горит бензовоз.

"Городской округ Люберцы, город Дзержинский, Денисьевский проезд, дом 7а, горит бензовоз и три контейнера на площади 200 кв. м", - сказали в пресс-службе.

В свою очередь источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что есть угроза перехода огня на рядом стоящие бензовозы.

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