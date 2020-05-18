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У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9

Его эпицентр зафиксировали в 130 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 25 км

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 мая. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано в понедельник у берегов Камчатки. Об этом сообщается на сайте камчатского филиала Геофизической службы РАН.

Эпицентр сейсмособытия находился в 130 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 25 км. Угроза цунами не объявлялась.

"Звонки в ЕДДС (Единую дежурно-диспетчерскую службу) по поводу сейсмического события от граждан не поступали. Жертв и разрушений в результате землетрясения нет", - уточнили ТАСС в ЕДДС Петропавловск-Камчатского городского округа.

Теги
РоссияКамчатский край
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