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СМИ: погибшим пилотом разбившегося в Канаде самолета оказалась женщина-капитан ВВС

Личность второго пилота, который получил травмы, не известна

ОТТАВА, 18 мая. /ТАСС/. Капитан Дженнифер Кейси оказалась погибшим пилотом самолета пилотажной группы канадских ВВС The Snowbirds. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CTV.

По данным его источников, на службу в ВВС она поступила в 2014 году, а в 2018 году стала членом пилотажной группы The Snowbirds и была ее официальным представителем по связям с общественностью. До военной службы Кейси занималась журналистикой. Личность второго пилота, который получил травмы в этой катастрофе, не известна.

Инцидент произошел в воскресенье сразу после вылета самолета из аэропорта города Камлупса (провинция Британская Колумбия). Ранее телеканал CBC сообщил, что одному из пилотов удалось катапультироваться, а обломки машины упали на жилой дом. О пострадавших на земле не сообщается.

В управлении ВВС Канады подтвердили гибель одного из двух пилотов, а также сообщили, что второй пилот получил тяжелые травмы. Позже в ведомстве уточнили, что травмы отказались не столь серьезными и жизни военнослужащего ничего не угрожает. Личности пилотов не раскрывались.

Соболезнования членам семьи погибшего военнослужащего уже направил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

В конце апреля Трюдо сообщил, что пилотажная группа будет проводить в разных городах страны авиашоу, чтобы таким образом поддержать канадцев в условиях пандемии нового коронавируса. В каждом авиационном показе обычно участвуют по 9 самолетов CT-144 Tutor, которые с помощью дымовых шашек создают рисунки в небе. Минимальная высота полета составляет около 150 метров от уровня высотных зданий. О времени и месте проведения каждого шоу дополнительно сообщается на сайте пилотажной группы, созданной в 1971 году.

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