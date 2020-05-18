{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве задержали наркокурьера с почти 3 кг героина

Женщина получала крупные партии наркотиков, разбавляла их, фасовала и делала закладки

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Полицейские в столице задержали женщину из ближнего зарубежья, которая продавала героин. Всего у нее изъято почти 3 кг наркотиков, сообщила ТАСС замначальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

"Злоумышленница была задержана около одного из домов на Дмитровском шоссе. При личном досмотре у нее обнаружены три свертка с <…> героином, массой около 100 гр. При проведении обыска по месту временного проживания подозреваемой обнаружены электронные весы, упаковочный материал, а также 33 свертка с порошкообразным <…> героином, массой около 2 кг 700 гр", - сказала Гузь.

Полицейские установили, что женщина получала крупные партии наркотиков, разбавляла их, фасовала и делала закладки. Возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков, женщину отправили под стражу.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Москве обнаружили снаряд времен войны
Инцидент произошел на пересечении Волоколамского шоссе с МКАД
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС