В Москве задержали наркокурьера с почти 3 кг героина

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Полицейские в столице задержали женщину из ближнего зарубежья, которая продавала героин. Всего у нее изъято почти 3 кг наркотиков, сообщила ТАСС замначальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

"Злоумышленница была задержана около одного из домов на Дмитровском шоссе. При личном досмотре у нее обнаружены три свертка с <…> героином, массой около 100 гр. При проведении обыска по месту временного проживания подозреваемой обнаружены электронные весы, упаковочный материал, а также 33 свертка с порошкообразным <…> героином, массой около 2 кг 700 гр", - сказала Гузь.

Полицейские установили, что женщина получала крупные партии наркотиков, разбавляла их, фасовала и делала закладки. Возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков, женщину отправили под стражу.