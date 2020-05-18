Пятеро полицейских из Татарстана получили от 6 до 11 лет колонии за пытки задержанного

КАЗАНЬ, 18 мая. /ТАСС/. Пятеро полицейских из Татарстана получили от 6 до 11 лет колонии за доведение местного жителя до самоубийства. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе Нижнекамского городского суда.

"Суд назначил первому фигуранту 9 лет в исправительной колонии общего режима, второму фигуранту - 8 лет колонии общего режима, третьему - 6 лет 3 месяца колонии строгого режима, четвертому - 7 лет 3 месяца колонии строгого режима, пятому - 11 лет колонии строгого режима. Все они также на разные сроки лишены права занимать должности, осуществляющие функции представителей власти в правоохранительных органах", - сказала собеседница агентства.

По версии следствия, в октябре 2017 года в Нижнекамске украли магнитолу из автомобиля. Полицейские Игорь Филинов и Гадель Рахимов, получив оперативные данные о возможной причастности к преступлению местного жителя, без оснований схватили его на улице и отвезли в полицию. Сотрудники полиции требовали от молодого человека сознаться в серии краж из автомобилей, ему угрожали убийством и пытали. Позже они привлекли к совершению преступления своего коллегу Наиля Миндубаева.

Не выдержав давления, потерпевший оговорил знакомого. Выйдя из отделения, мужчина оставил видеосообщение в телефоне и покончил жизнь самоубийством. 25 октября Миндубаева, Рахимова и Филинова задержали по подозрению в превышении служебных полномочий. По указанию Рината Ахметшина, добивавшегося освобождения подчиненных, в полицию доставили владельца похищенной магнитолы и его знакомого. Ахметшин с Михаилом Логачевым стали требовать от них признаний, что именно они довели молодого человека до суицида из мести за кражу.