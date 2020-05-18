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В Волгоградской области задержан подозреваемый в нападении на детей

Как сообщили в СК, 23-летний местный житель ударил двух детей своей сожительницы ножом. В настоящее время он заключен под стражу

ВОЛГОГРАД, 18 мая. /ТАСС/. Житель Волгоградской области задержан по подозрению в причинении ножевых ранений 5-летней падчерице и ее четырехлетнему брату, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Ленинского района. Он подозревается по ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, совершенное с использованием предметов в качестве оружия"). Подозреваемый задержан, по ходатайству следователя в отношении него судом уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, подозреваемый проживал вместе с сожительницей и двумя ее малолетними детьми. 15 мая между мужчиной и женщиной произошел конфликт, мужчина решил выместить гнев на детях, ударив их кухонным ножом. 

В настоящее время дети находятся в лечебном учреждении, их жизни ничего не угрожает. 

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