Суд в Москве продлил арест обвиняемому в нападении на помощника прокурора Некрасова

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы продлил арест Максиму Лунегову, обвиняемому в нападении на помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

"Срок содержания под стражей Лунегова продлен до 13 июня", - сказала она.

Согласно материалам дела, с которыми ознакомился ТАСС, Лунегову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 162 (разбой с незаконным проникновением в жилище, или в крупном размере), ему грозит до 12 лет заключения. Осенью 2019 года Лунегов был задержан в столице Киргизии сотрудниками местного Комитета национальной безопасности, а позже выдан российской стороне.

Как установило следствие, житель Перми Андрей Глухих со своим знакомым, экс-сотрудником ГРУ Лунеговым, познакомились с 23-летним Некрасовым. Находясь у него дома, налетчики избили его и ограбили, оставив связанного без сознания, что привело к смерти мужчины. Их добычей стали 100 рублей и вещи общей стоимостью 42,8 тыс. рублей. В марте 2020 года Бабушкинский суд Москвы приговорил Глухих к 7,5 года колонии. Он признан виновным по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище).

Изначально Глухих и Лунегову были предъявлены обвинения в совершении убийства группой лиц из корыстных побуждений (ст. 105 УК РФ) и в разбое с применением насилия, опасного для жизни и здоровья (ст. 162 УК РФ). Глухих в содеянном раскаялся, обвинение ему было переквалифицировано на более мягкое.