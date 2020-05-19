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Один человек госпитализирован после конфликта со стрельбой на северо-востоке Москвы

По данному факту полиция начала проверку

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Конфликт со стрельбой произошел на северо-востоке Москвы, в результате один человек госпитализирован, по предварительным данным, с огнестрельным травматическим ранением. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, накануне вечером в службу "02" из травмпункта больницы им. А. К. Ерамишанцева поступила телефонограмма об обращении к ним 24-летнего безработного мужчины, который нарядом скорой помощи был доставлен в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского и госпитализирован, по предварительным данным, с огнестрельным травматическим ранением.

"Примерно в 20:50 на пересечении улиц Вересковая и Кольская неизвестный в ходе конфликта из предмета, похожего на травматический пистолет, произвел в сторону неработающего мужчины несколько выстрелов, а затем скрылся на автомобиле", - сказали в пресс-службе.

Полиция по данному факту начала проверку, по результата которой будет принято процессуальное решение.

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