В Сахалинской области главу городского округа поймали на незаконном отстреле уток

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 мая. /ТАСС/. Инспекторы лесничества на Сахалине во время проведения рейда в районе залива Байкал на территории Охинского городского округа поймали на незаконной охоте на уток мэра муниципалитета Сергея Гусева и еще одного местного жителя. Возбуждены административные дела, решается вопрос о возбуждении уголовного, сообщил журналистам директор департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Министерства экологии Сахалинской области Сергей Прохоренко.

"В результате осмотра лодки двух граждан было обнаружено 12 гусей, 45 уток, из них 19 самок. По факту незаконного отстрела самок уток и превышения суточной нормы добычи пернатой дичи в отношении лиц возбуждены административные дела, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Материалы переданы в полицию. Вопиющим является тот факт, что одним из этих граждан является мэр Охинского городского округа Сергей Николаевич Гусев, который уже ранее привлекался к административной ответственности, был лишен права осуществлять охоту. В этом году охотничий билет ему был возвращен", - сообщил Прохоренко.

По его словам, в соответствии с правилами охоты, в весенний период запрещено использование любых плавательных средств, добыча самок уток и охота с подходом.

Сам Сергей Гусев отрицает причастность к незаконному отстрелу. Он сообщил журналистам, что у него имеются все необходимые разрешения на охоту и оружие. По его словам, перестрел произошел в результате добора подранков, а в самок уток он не стрелял. Мэр рассказал, что забирал на охоте другого человека, которому, предположительно, могли принадлежать птицы. При этом глава городского округа предложил заплатить штраф.

В 2017 году Сергея Гусева уже ловили на нарушении правил охоты. Тогда он вместе с компанией охотников вышел на отстрел гусей раньше положенного срока. Суд лишил Гусева права на охоту сроком на один год. Сам мэр участие в отстреле дичи не признал.