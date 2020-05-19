Глава участкового избиркома Москвы предстанет перед судом за хищение более 4,7 млн рублей

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Председатель участковой избирательной комиссии одного из районных избирательных участков Москвы предстанет перед судом по обвинению в хищении более 4,7 млн рублей. Об этом во вторник сообщила ТАСС руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

"Басманной межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего генерального директора управляющей компании, одновременно с этим являющейся на момент совершения преступления председателем участковой избирательной комиссии одного из районных избирательных участков столицы", - сказала Нефедова. Женщина обвиняется в хищении имущества путем обмана, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. "Уголовное дело в отношении нее направлено в Тверской районный суд Москвы", - уточнила Нефедова.

Как установило следствие, обвиняемая, являясь генеральным директором управляющей компании "Экологический фактор", с неустановленными соучастниками с мая 2017 по апрель 2018 года, достоверно зная, что работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по улице Спартаковская не выполнены, без согласования с закрепленными за домом уполномоченными депутатами, участвующими в приемке работ, организовала изготовление актов о приемке выполненных работ, справок о их стоимости и затратах, а также отчетов о выполненных работах. Обвиняемая сфальсифицировала подписи уполномоченных депутатов, после чего они были представлены в территориальное управление Центрального административного округа Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы в комплекте с иными документами. "Действия обвиняемой повлекли причинение имущественного ущерба Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Москвы в общей сумме свыше 4,7 млн рублей", - уточнила Нефедова. Для возмещения ущерба Басманный межрайонный прокурор предъявил к обвиняемой иск на сумму более 4,7 млн рублей. Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки.

Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, обвиняемая - Елена Кислица, она является председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 36 Басманного района Москвы.