В Москве из здания на территории завода эвакуировали персонал из-за пожара

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Пожар начался в производственном здании на территории завода на юго-востоке Москвы, персонал эвакуирован. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"В Кузнечном тупике, 6, строение 1, начался пожар в производственном здание на территории завода. Весь персонал эвакуирован", - сказал собеседник агентства.

По его данным, общая площадь строения 8 тыс. кв. м. Возгорание произошло на третьем этаже здания. "В настоящий момент пожар ликвидирован на площади 20 кв. м", - добавил источник, добавив, что информация о пострадавших не поступала.

Информацию о пожаре ТАСС также подтвердили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России. "Благодаря оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений в 11:57 на площади 20 кв. м пожар был ликвидирован. Происходило горение лакокрасочных изделий", - сказали в пресс-службе.

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