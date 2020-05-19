В Подмосковье задержали подозреваемую в убийстве ребенка

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Коломне женщину, которая подозревается в убийстве своего девятимесячного сына. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

"Сотрудниками управления уголовного розыска установлено местонахождение 24-летней жительницы Коломны, тело девятимесячного сына которой было обнаружено 16 мая в квартире одного из домов на ул. Ленина. Женщина доставлена в отдел полиции. В ближайшее время она будет передана в следственные органы", - сообщила Петрова.