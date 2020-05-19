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СК возбудил дело после обнаружения коробок с вакциной от гриппа в нижегородском лесу

Подозреваемой по делу проходит медицинский сотрудник одной из городских больниц

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности после обнаружения коробок с вакциной от гриппа в лесу на территории города Дзержинска Нижегородской области, говорится в сообщении на сайте СК РФ.

Ранее в соцсетях появилась информация, что в лесу обнаружили свалку с вакциной, рассчитанной на 2019-2020 годы. Минздрав региона начал расследование инцидента. Заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что ведомство не давало указаний об утилизации медпрепаратов таким способом. Следователи организовали доследственную проверку.

"По результатам проведения доследственной проверки по факту обнаружения коробок с вакцинами от гриппа в лесу под городом Дзержинском возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - отмечается в сообщении.

В ходе осмотра следователи изъяли 67 картонных упаковок с вакциной против гриппа в виде одноразовых шприцов. Срок годность медпрепаратов, изготовленных в ноябре 2019 года, истекает в ноябре 2020 года.

"Установлено, что к совершению данного преступления причастен медицинский сотрудник одной из городской больниц Дзержинска. Она допрошена в качестве подозреваемой, дала признательные показания. В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияНижегородская область
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