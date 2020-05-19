В Москве 10 районных судов проверяют из-за сообщения об угрозе взрыва

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. В Москве 10 районных судов получили во вторник анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгорсуда.

"Проверяются сообщения о "минировании" Чертановского, Кунцевского, Преображенского, Басманного и Головинского судов", - рассказал собеседник агентства. По его словам, аналогичные сообщения поступили также в Бабушкинский, Коптевский, Лефортовский, Тимирязевский и Черемушкинский суды.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна угроза не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

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