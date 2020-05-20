CNN: в Мичигане эвакуируют около 10 тыс. человек из-за наводнения

ТАСС, 20 мая. Власти штата Мичиган эвакуируют около 10 тыс. жителей города Мидленд после того, как проливные дожди привели к прорыву двух дамб на реке Титтабаваси. Об этом сообщает в среду телекомпания CNN.

По словам председателя совета управляющих округа Мидленд Марка Боуна, на данный момент ударом стихии затронуты около 3,5 тыс. домов. Местные власти отмечают, что наводнение может оказаться наиболее масштабным в истории округа. "Предыдущее большое наводнение в 1986 году можно было назвать самым серьезным за 100 лет, но нынешнее - самое большое за 500 лет", - отметил на пресс-конференции в ночь на среду мэр города Мидленд Брэд Кэй.

Губернатор Мичигана Гретчен Уитмер вечером во вторник объявила о введении режима чрезвычайной ситуации в округе Мидленд. Для помощи в эвакуации туда направлены силы Национальной гвардии. Уитмер также указала на то, что ситуация усугубляется продолжением эпидемии коронавируса в штате и посоветовала переждать наводнение у родственников. Тем же, кто будет вынужден остаться в специально организованных временных убежищах, губернатор настоятельно рекомендовала носить маски.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,51 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 91,1 тыс. человек. Мичиган, между тем, готовится постепенно снимать меры изоляции. Большая часть предприятий обрабатывающей промышленности в штате возобновит работу с 11 мая, с 18 мая откроются заводы General Motors, Ford и Fiat Chrysler.