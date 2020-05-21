Dow Chemical эвакуировала персонал химзавода из-за прорыва дамб и наводнения в Мичигане

НЬЮ-ЙОРК, 21 мая. /ТАСС/. Американская компания Dow Chemical в среду эвакуировала персонал и остановила свое химическое предприятие, расположенное в зоне крупного наводнения, происшедшего после прорыва двух дамб на реке Титтабаваси в штате Мичиган. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Facebook компании.

"Dow активировала свой штаб чрезвычайных операций и реализует план подготовки к наводнению. Все производственные мощности на объекте остановлены, кроме подразделений, необходимых для контроля за состоянием химических веществ, все рельсовые тележки с цистернами зафиксированы и защищены", - заверила компания, штаб-квартира которой расположена в подтопленном городе Мидленде.

Никто из сотрудников химпредприятия не пострадал. "Около 10:00 по времени Восточного побережья (17:00 мск - прим. ТАСС) было подтверждено, что воды разлившейся реки попали в пруды-накопители (предназначенные для отвода концентрированных сточных вод - прим. ТАСС). Мы немедленно объединили усилия с Береговой охраной США, чтобы приступить к реализации плана чрезвычайных мероприятий", - уточнила Dow Chemical.

ЧП чревато подтоплением резервуаров для хранения химвеществ и их попаданием в почву в населенных районах, расположенных ниже по течению Титтабаваси, сообщил газете The New York Times профессор Аллен Бертон из Университета штата Мичиган. Компания производила на этом предприятии сверхтоксичный гербицид Agent Orange, примененный американцами во время войны во Вьетнаме, и горчичный газ (иприт), а сейчас выпускает краски и материал для пластиковой упаковки.

Губернатор Мичигана Гретчен Уитмер предупредила в среду на пресс-конференции, что уровень воды в Титтабаваси в 03:00 мск 21 мая достигнет 11,5 м. Это значит, что центр Мидленда окажется "под водой на 2,7 м", отметила губернатор. Население города составляет около 41 тыс. человек. Губернатор вечером во вторник объявила о введении режима ЧС в округе Мидленд. Для помощи в эвакуации туда направлены силы Национальной гвардии.

Одна из прорванных дамб расположена в 225 км севернее Детройта, где возобновляют работу заводы автомобилестроительных гигантов General Motors, Ford и Fiat Chrysler. Они были остановлены из-за пандемии. В Мичигане насчитывается 53 009 случаев заражения коронавирусом нового типа и 5 060 летальных исходов.