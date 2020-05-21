При пожаре на предприятии в Самаре самостоятельно эвакуировались 80 человек

ТАСС, 21 мая. Восемьдесят человек эвакуировались при пожаре на предприятии в Самаре. Об этом сообщил в четверг начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в одноэтажном здании складского типа в поселке Винтай в Самаре. По уточненным данным, пожар начался на предприятии "АД Пластик" в поселке Винтай в границах предприятия ПАО Кузнецов.

"По прибытии первых подразделений было установлено, что происходит пожар в цехе, где ночью проводилась работа. В производстве участвовали 80 человек, которые самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных", - сказал Бойко.

Кроме того, он добавил, что в данном цехе находились горючие материалы. Тушение осложнялось тем, что район пожара безводный. В этой связи приходилось подвозить бойлеры из Тольятти и Самары, а также с пожарных подстанций, предназначенных для тушения лесных пожаров. "Данное предприятие является предприятием, поставляющим продукцию на автомобильные предприятия, [здесь] находились пластиковые изделия, утеплители, которые используются в автопроизводстве, и именно это осложняло тушение", - добавил он.

Площадь пожара составила 1 300 кв. метров. В результате произошло обрушение кровли на площади 2 000 кв. метров. Сейчас открытое горение ликвидировано. Как сообщили в региональном главке МЧС, причиной возгорания, по предварительным данным, стал аварийный режим работы электропроводки.