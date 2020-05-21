В Подмосковье женщина убила своего 9-месячного ребенка из-за его болезни

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Женщина убила своего 9-месячного ребенка в Коломне из-за его болезни. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"На допросе 24-летняя обвиняемая дала следователю признательные показания, раскаялась в содеянном. Она пояснила, что сын болел, и она не могла смотреть на его мучения. Поэтому решилась на убийство своего ребенка", - сказали в ГСУ.

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об аресте обвиняемой.

По данным следствия, 16 мая 2020 года обвиняемая, находясь в квартире вместе с сыном, совершила его убийство, после чего скрылась. Тело мальчика обнаружил 28-летний отец, вернувшийся с работы. По предварительным данным эксперта, смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии.