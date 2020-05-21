Прокуратура Кубани оценит действия полицейских, предостерегавших медиков от жалоб

КРАСНОДАР, 21 мая. /ТАСС/. Прокуратура Краснодарского края даст правовую оценку действиям правоохранительных органов, попытавшихся предупредить медиков, работающими с пациентами с коронавирусом и жалующихся на нарушение их прав при выплате компенсаций, об ответственности по статье об экстремизме, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

"Такой факт был. Сотрудники полиции попытались предупредить медиков об ответственности по статье об экстремизме. Данным действиям будет дана правовая оценка", - сообщили в пресс-службе краевого надзорного ведомства.

Во вторник сообщалось, что следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю возбудило первое в России уголовное дело по факту невыплаты денежных компенсаций медицинским работникам в Армавире, оказывающим помощь гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция. По данным ведомства, следственные органы на Кубани организовали проведение доследственных проверок еще в семи муниципалитетах, где медики местных районных больниц заявляют о нарушении их прав при получении стимулирующих выплат за работу с пациентами с коронавирусом.

Ранее в прокуратуре поясняли, что ведомство инициировало встречи с медиками региона, размещающими в социальных сетях информацию о нарушении их прав на получение стимулирующих выплат, для того, чтобы получить от них письменные разъяснения по ситуации.

На прошлой неделе прокуратура региона и следственные органы начали проверку после публикации в интернете информации о возможных нарушениях прав работников скорой медицинской помощи в Армавире при начислении стимулирующих выплат. Администрацией Краснодарского края было принято решение уволить главного врача городской больницы Армавира, в структуру которой входит служба скорой помощи. Губернатор региона Вениамин Кондратьев заявлял, что все подобные обращения врачей будут отрабатываться в оперативном порядке. В итоге задолженность перед медицинскими работниками на сумму более 200 тыс. рублей была погашена.