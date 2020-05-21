{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Прокуратура Кубани оценит действия полицейских, предостерегавших медиков от жалоб

Сотрудники попытались предупредить медиков об ответственности по статье об экстремизме, когда те пожаловались нарушение их прав при выплате компенсаций

КРАСНОДАР, 21 мая. /ТАСС/. Прокуратура Краснодарского края даст правовую оценку действиям правоохранительных органов, попытавшихся предупредить медиков, работающими с пациентами с коронавирусом и жалующихся на нарушение их прав при выплате компенсаций, об ответственности по статье об экстремизме, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

"Такой факт был. Сотрудники полиции попытались предупредить медиков об ответственности по статье об экстремизме. Данным действиям будет дана правовая оценка", - сообщили в пресс-службе краевого надзорного ведомства.

Во вторник сообщалось, что следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю возбудило первое в России уголовное дело по факту невыплаты денежных компенсаций медицинским работникам в Армавире, оказывающим помощь гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция. По данным ведомства, следственные органы на Кубани организовали проведение доследственных проверок еще в семи муниципалитетах, где медики местных районных больниц заявляют о нарушении их прав при получении стимулирующих выплат за работу с пациентами с коронавирусом.

Ранее в прокуратуре поясняли, что ведомство инициировало встречи с медиками региона, размещающими в социальных сетях информацию о нарушении их прав на получение стимулирующих выплат, для того, чтобы получить от них письменные разъяснения по ситуации.

На прошлой неделе прокуратура региона и следственные органы начали проверку после публикации в интернете информации о возможных нарушениях прав работников скорой медицинской помощи в Армавире при начислении стимулирующих выплат. Администрацией Краснодарского края было принято решение уволить главного врача городской больницы Армавира, в структуру которой входит служба скорой помощи. Губернатор региона Вениамин Кондратьев заявлял, что все подобные обращения врачей будут отрабатываться в оперативном порядке. В итоге задолженность перед медицинскими работниками на сумму более 200 тыс. рублей была погашена.

Теги
РоссияКраснодарский край
Студенты из Петербурга оборудовали под Псковом нарколабораторию
Они изготовили 10 кг амфетамина
Читать полностью