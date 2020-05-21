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Уголовное дело возбуждено после нападения на медработников в обсерваторе в Бурятии

По данным СК, нападавший оказался иностранцем

УЛАН-УДЭ, 21 мая. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство" после нападения иностранца на медсестер в обсерваторе в Бурятии. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ.

Ранее на официальной странице Детской республиканской клинической больницы, в ведение которой входит реабилитационной центр в селе Сотниково, в соцсети Instagram было размещено сообщение о том, что медсестры подверглись агрессии со стороны людей, прибывших 16 мая из КНР. В течение двух суток пребывания в обсерваторе они "вели себя неадекватно и агрессивно, угрожали, хулиганили, ломали больничное имущество" из-за недовольства условиями проживания, отмечается на странице учреждения. Медсестры разместили на странице в Instagram видео с рассказом об угрозах этих людей закидать их камнями.

"В Иволгинском районе в рамках уголовного дела выясняются обстоятельства нападения иностранца на медицинских работников обсерватора. По данному факту в отношении иностранца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 16 мая в Бурятию из-за границы прибыл иностранный гражданин, который в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями был помещен для наблюдения в обсерватор Детской республиканской клинической больницы, расположенный в селе Сотниково Иволгинского района Бурятии.

"Спустя два дня 30-летний иностранец стал проявлять недовольство из-за вынужденного нахождения в лечебном учреждении, после чего начал угрожать медперсоналу применением насилия, реализуя угрозы, принялся кидать камни в сторону двух медицинских сестер. Прибывшие сотрудники полиции усмирили мужчину, после чего он был переведен в другой обсерватор, размещенный на базе одной из гостиниц в городе Улан-Удэ", - пояснили в ведомстве.

В региональном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией отметили, что Минздрав Бурятии и республиканское МВД совместно подготовили алгоритм взаимодействия при возникновении подобных случаев. Во всех обсерваторах установлены кнопки тревожной сигнализации, дополнительно охрану порядка осуществляют сотрудники МВД.

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