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В Москве задержали мужчину за убийство своей бабушки

В ближайшее время следствие будет просить его ареста

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Следователи задержали молодого человека, обвиняемого в убийстве своей бабушки на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"По данным следствия, 20 мая мужчина 1998 года рождения в квартире жилого дома по Пятницкому шоссе в ходе ссоры задушил свою бабушку 1949 года рождения", - сообщила Иванова.

Молодой человек задержан, ему предъявлено обвинение. В ближайшее время следствие будет просить его ареста.

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