В Подмосковье обнаружили лабораторию по производству мефедрона

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Полицейские обнаружили в деревне Талицы нарколабораторию по производству мефедрона. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Республики Татарстан задержаны трое мужчин, подозреваемых в незаконном производстве и сбыте синтетических наркотических средств <…> Оперативники обнаружили нарколабораторию <...> в подмосковной деревне Талицы", - сказала Волк.

Полицейские вышли на лабораторию через задержанного мужчину, который покупал наркотики в даркнете, а потом перепродавал их. В его телефоне были найдены фотографии лаборатории. В дальнейшем выяснилось, что двое жителей Казани арендовали дачный домик, в котором оборудовали лабораторию. Изъято более 1 кг мефедрона, реактивы и оборудование.

Возбуждено уголовное дело о незаконном производстве наркотиков, подозреваемые арестованы.