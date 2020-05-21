Студенты из Петербурга оборудовали под Псковом нарколабораторию

ПСКОВ, 21 мая. /ТАСС/. Подпольную нарколабораторию организовали на территории Псковской области пятеро жителей Санкт-Петербурга, трое из которых являются студентами петербургских вузов. Молодые люди изготовили более 10 кг амфетамина, им грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили в четверг в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

"В ходе предварительного следствия установлено, что компания из пяти молодых людей, трое из которых являются студентами различных высших учебных заведений Санкт-Петербурга, в принадлежащем родственникам одного из них частном доме в деревне Бельско Стругокрасненского района Псковской области, оборудовали химическую лабораторию, где изготовили более 10 кг психотропного вещества амфетамин, которое планировали переправить в Санкт-Петербург, однако были задержаны", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, злоумышленников обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 228 УК РФ ("Незаконное изготовление психотропных веществ в особо крупном размере"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

"Заместителем прокурора Псковской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти жителей Санкт-Петербурга. Уголовное дело направлено в Стругокрасненский районный суд для рассмотрения по существу", - отмечается в сообщении.