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В Ярославской области к людям вышел еще один медведь

Это второй за неделю случай в регионе, где ранее убили медведя после того, как он напал на человека в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 мая. /ТАСС/. Медведь вышел из леса в поселок Летешовка Тутаевского района Ярославской области. Для наблюдения за животным направлены специалисты, сообщила пресс-служба департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.

"В район, где был замечен медведь, оперативно были направлены охотинспектор и охотоведы для установления наблюдения за передвижением животного. Скорее всего, медведя привлекли запахи пищевых отходов, которые в сельской местности часто складируют в компостные ямы", - цитирует пресс-служба заместителя председателя комитета охраны и использования животного мира регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Владимира Сафонова.

В соцсетях опубликовано видео, снятое жителями поселка. На кадрах видно, как медведь ходит по участкам.

Специалисты департамента рекомендуют закрывать места накопления пищевых отходов, чтобы не привлекать животных.

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