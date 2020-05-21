Трех жителей Нижневартовска обвинили в убийстве таксиста в Калмыкии

ЭЛИСТА, 21 мая. /ТАСС/. Трех жителей Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) обвинили в убийстве таксиста из Волгограда. Об этом сообщила в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по Калмыкии.

"Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Республике Калмыкия предъявлено окончательное обвинение трем жителям Нижневартовска в совершении преступлений, предусмотренных п. "б", "в" ч. 4 ст. 162 ("Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего") и п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем")", - говорится в сообщении.

Преступление было совершено в сентябре 2019 года. По версии следствия, злоумышленники расправились с таксистом, чтобы завладеть его Toyota Camry и другим ценным имуществом. Тело убитого преступники выбросили в степи, а когда обнаружили в салоне машины спутниковую сигнализацию с системой слежения, подожгли автомобиль.