Жительницу Тульской области подозревают в реабилитации нацизма

ТАСС, 21 мая. Следователи по материалам УМВД возбудили уголовное дело в отношении жительницы Тульской области по подозрению в реабилитации нацизма. Об этом сообщается в четверг на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"В Суворовском межрайонном следственном отделе по материалам УМВД России по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 8 мая девушка у себя дома зарегистрировалась на сайте акции "Бессмертный полк", после чего разместила на нем фотографию лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. При этом фигурантка уголовного дела указала, что он является героем Великой Отечественной войны и Второй мировой войны.

Ранее СК РФ сообщил, что трое молодых людей, разместивших фото нацистских преступников на сайтах акции "Бессмертный полк", раскаялись в содеянном. Андрей Шабанов из Самары во время допроса признался, что "с помощью персонального компьютера разместил в сервисе "Бессмертный полк онлайн" фотографию Гитлера. Даниил Симонов из Перми и Вячеслав Круглов из Ульяновска признались, что разместили фото нацистов и их пособников ради шутки. По словам официального представителя СК, установлены и другие эпизоды аналогичных преступлений, а среди причастных к реабилитации нацизма есть и граждане иностранных государств.

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма") после того, как во время виртуального шествия "Бессмертный полк" и на сайтах акции "Бессмертный полк" были размещены фотографии нацистских преступников, включая Гитлера и Гиммлера.

Предусмотренные этой статьей преступления не относятся к категории тяжких, поэтому к обвиняемым по ней обычно не применяется заключение под стражу. Часть первая статьи 354.1 УК РФ предусматривает для виновного штраф в размере до 300 тыс. рублей или дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет.