Суд арестовал одного из участников несанкционированной акции во Владикавказе

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 мая. /ТАСС/. Один из участников незаконной акции протеста против режима самоизоляции во Владикавказе в апреле заключен под стражу до 17 июля. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Северной Осетии.

"Суд с учетом личности обвиняемого и наличия судимости избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Цугкиева А. Ж. до 17 июля 2020 года", - говорится в сообщении.

Он обвиняется в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угрозе применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей в ч. 1 ст. 318 УК РФ. В отношении другого участника незаконной акции протеста - Махмадиева В.А. - студента первого курса вуза республики, ранее не судимого, постоянно проживающего в общежитии учебного заведения, являющегося сиротой, суд в аресте отказал, продлив ограничительные меры. Он не имеет право покидать место временного проживания, посещать места массовых мероприятий и пользоваться Интернетом до 29 августа 2020 года.

Те же санкции до 20 августа применены по отношению к студенту первого курса Цагараеву А. А. Суд освободил его из-под стражи в зале судебного заседания.

После митинга по данным республиканского МВД было составлено свыше 170 протоколов, 65 жителям республики судом вынесена санкция в виде административного ареста сроком до 15 суток. Сейчас возбуждены уголовные дела в отношении более 20 фигурантов. К административной ответственности привлечено свыше 2 500 граждан, нарушивших условия режима самоизоляции. Несмотря на принимаемые меры, многие жители республики намеренно игнорируют объявленные предписания и продолжают посещать общественные места.

20 апреля в центре Владикавказа собрались митингующие, требовавшие отмены режима самоизоляции. На митинге пострадали 13 сотрудников правоохранительных органов, возбуждено уголовное дело. Кроме того, районные суды Северной Осетии вынесли 64 решения об административных нарушениях в отношении участников несанкционированного митинга, наложены административные наказания в виде административного ареста на срок от двух до пятнадцати суток, а также штрафы.