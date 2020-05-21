Жителя Кубани подозревают в педофилии

КРАСНОДАР, 21 мая. /ТАСС/. Следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело по статье о совершении иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, подозреваемым является житель Белореченского района. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

"В Белореченском районе местный житель подозревается в совершении преступления против половой свободы в отношении малолетних девочек. В отношении 52-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении иных действий сексуального характера в отношении двух 5-летних девочек. По версии следствия, мужчина, находясь в недостроенном гараже на улице Садовой в поселке Восточном, совершил иные действия сексуального характера в отношении двух малолетних девочек", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что дети сообщили об этом своим родителям, после чего они и обратились в правоохранительные органы. На данный момент подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него на время следствия меры пресечения.