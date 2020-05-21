Убившего родителей и брата жителя Башкирии направили на принудительное лечение

УФА, 21 мая. /ТАСС/. Суд постановил направить на принудительное лечение жителя Кугарчинского района Башкирии, убившего родителей и брата в июле 2019 года. Комиссия пришла к выводу, что он не осознавал свои действия, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

"Доказательства, собранные Зианчуринским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Башкортостан, признаны судом достаточными для применения принудительных мер медицинского характера в отношении 26-летнего жителя Кугарчинского района, совершившего деяние, запрещенное уголовным законом, предусмотренное пп. "а", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью")", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в 2019 году, подсудимый нанес множественные ножевые ранения 59-летнему отцу, 53-летней матери и 30-летнему брату. Все потерпевшие умерли на месте.

"Комиссией судебно-психиатрических экспертов было установлено, что у мужчины в настоящее время и в период совершения преступления имелось психическое расстройство, которое лишило его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, в связи с чем ему рекомендовано принудительное лечение", - добавили в пресс-службе.

Мужчину направят на принудительное лечение в медицинскую организацию специализированного типа с интенсивным наблюдением.