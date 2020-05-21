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В Петербурге во дворе дома на скамейке обнаружили грудного ребенка

Полиция ищет его родителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Грудного ребенка, лежащего на скамейке во дворе дома на улице Дмитрова в Санкт-Петербурге, обнаружили в четверг. Полиция ищет родителей мальчика, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

"В полицию Фрунзенского района поступило сообщение о том, что во дворе одного из домов по улице Дмитрова на скамейке обнаружен грудной ребенок. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции", - говорится в сообщении.

Мальчику на вид около месяца, его отправили в больницу. После осмотра врачи сделали вывод, что жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.

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