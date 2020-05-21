На базе ВМС США произошла стрельба

ТАСС, 21 мая. Стрельба произошла на базе ВМС США в городе Корпус-Кристи (штат Техас) в четверг, стрелок нейтрализован. Об этом сообщается на странице базы в Facebook.

"Силы безопасности ВМС отреагировали на инцидент со стрелком сегодня утром приблизительно в 06:15 (14:15 мск). Стрелок был нейтрализован. Все входы на объект остаются закрытыми", - говорится в сообщении.

Ранее база информировала, что стрелок был замечен у северных ворот.

На месте инцидента работают правоохранительные органы.

По данным агентства Reuters, один сотрудник органов безопасности ВМС получил ранения. Полиция советует местным жителям избегать район происшествия.