В Москве задержали замначальника инспекции ФНС № 20

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Следователи задержали замначальника столичной инспекции ФНС № 20 и троих его подчиненных за хищение более 1 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"По версии следствия, с 2019 года организованная группа в составе заместителя начальника ИФНС № 20 Москвы, трех подчиненных сотрудников и неустановленных лиц проводили камеральные проверки по поддельным документам, представленным соучастниками для получения возврата имущественного налогового вычета. Тем самым они осуществили хищение более 1 млн рублей бюджетных денежных средств", - сообщила Иванова. По ее словам, подозреваемые доставлены в подразделение столичного ГСУ.

Фигуранты проверяются на причастность к совершению аналогичных преступлений. Преступная деятельность сотрудников инспекции ФНС пресечена совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Москве и отдела собственной безопасности столичного управления ФНС.

В рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) проведено более 20 обысков, в том числе в налоговом органе. Изъяты документы и электронные носители.