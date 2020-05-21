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В Новгородской области задержали трех полицейских по подозрению в избиении педофила

Следователи просят арестовать подозреваемых

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 мая. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали троих сотрудников уголовного розыска города Боровичи Новгородской области, которые подозреваются в избиении жителя Хвойнинского района. Об этом в четверг сообщает пресс-служба следственного управления СК по Новгородской области.

В управлении СК РФ по Новгородской области ТАСС уточнили, что их задержали в среду.

По данным ведомства, в марте 2019 года сотрудники полиции избили предполагаемого педофила. Следственные органы направили в суд ходатайство об аресте полицейских.

Также пресс-служба следственного управления сообщает о том, что информация в СМИ о том, что подозреваемый в педофилии якобы находится на свободе, не соответствует действительности. Расследование завершено, уголовное дело находится в суде.

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