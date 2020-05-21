{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Татарстане 34 тыс. человек остались без света из-за пожара на подстанции

Свет отключился в 17 населенных пунктах

КАЗАНЬ, 21 мая. /ТАСС/. Пожар произошел на трансформаторной подстанции в городе Елабуге (Татарстан), под отключение попали 17 населенных пунктов. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике.

Сообщение о возгорании на Окружном шоссе в Елабуге поступило в 18:14 мск. Загорелся трансформатор на территории Прикамской трансформаторной подстанции на площади 20 кв. м.

"В результате пожара на трансформаторной подстанции в городе Елабуге Елабужского муниципального района под отключение, по данным АО "Сетевая компания", попали 196 трансформаторных подстанций общей мощностью 7,98 МВт, 17 населенных пунктов с населением 34 569 человек", - говорится в сообщении.

Аварию ликвидируют бригады АО "Сетевая компания". Пострадавших и погибших нет, уточнили в ведомстве.

Теги
РоссияТатарстан
СК проверяют видео, где женщина угрожала ножом супругу на глазах у ребенка в Подмосковье
В СК сообщили, что в настоящее время ребенка из семьи изъяли
Читать полностью