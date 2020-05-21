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Бывшего и.о. начальника СУ УМВД по Брянской области арестовали по делу о взятке

В 2019 году Сергей Артемов получил часть суммы от взятки в $2 200 от своего подчиненного, которому деньги передал фигурант одного из дел за прекращение уголовного преследования

ТАСС, 21 мая. Бывшего исполняющего обязанности начальника следственного управления УМВД России по Брянской области Сергея Артемова заключили под стражу. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, сообщается в четверг на сайте СУ СК РФ по региону.

"Ему [бывшему исполняющему обязанности начальника следственного управления УМВД России по Брянской области Сергею Артемову] предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По ходатайству следователя Советским районным судом города Брянска в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2019 году начальник отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики следственного управления УМВД России по Брянской области договорился с фигурантом одного из дел о прекращении уголовного преследования за взятку в 5 млн рублей. При этом сотрудник действовал по предварительной договоренности с руководителем и оперуполномоченным УЭБиПК регионального МВД. В том же году начальник отдела получил часть оговоренной суммы в размере $2 200, передав часть этих денег Артемову и оперуполномоченному подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции.

Начальник следственного отдела 17 октября 2019 года задержан с поличным при попытке получить от обвиняемого вторую часть взятки в размере 1 105 000 рублей. В связи с задержанием исполняющий обязанности начальника следственного управления и оперуполномоченный органа внутренних дел не смогли получить предназначенную им вторую часть взятки.

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