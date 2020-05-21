Бывшего и.о. начальника СУ УМВД по Брянской области арестовали по делу о взятке

ТАСС, 21 мая. Бывшего исполняющего обязанности начальника следственного управления УМВД России по Брянской области Сергея Артемова заключили под стражу. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, сообщается в четверг на сайте СУ СК РФ по региону.

"Ему [бывшему исполняющему обязанности начальника следственного управления УМВД России по Брянской области Сергею Артемову] предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По ходатайству следователя Советским районным судом города Брянска в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2019 году начальник отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики следственного управления УМВД России по Брянской области договорился с фигурантом одного из дел о прекращении уголовного преследования за взятку в 5 млн рублей. При этом сотрудник действовал по предварительной договоренности с руководителем и оперуполномоченным УЭБиПК регионального МВД. В том же году начальник отдела получил часть оговоренной суммы в размере $2 200, передав часть этих денег Артемову и оперуполномоченному подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции.

Начальник следственного отдела 17 октября 2019 года задержан с поличным при попытке получить от обвиняемого вторую часть взятки в размере 1 105 000 рублей. В связи с задержанием исполняющий обязанности начальника следственного управления и оперуполномоченный органа внутренних дел не смогли получить предназначенную им вторую часть взятки.