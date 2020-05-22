Бастрыкин поручил проверить ход расследования дела об убийстве девушек в Бурятии

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить ход расследования уголовного дела об убийстве девушек в Бурятии, совершенном 18 лет назад. Об этом сообщается на сайте СКР.

В августе 2002 года в четырех километрах от автодороги Иркутск - Чита в местности Клюквенная падь на территории Кабанского района Бурятии обнаружили тела двух девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело, велось расследование, но преступление длительное время оставалось нераскрытым. В 2019 году расследование возобновили, были задержаны бывший и действующий сотрудник полиции.

"В СМИ появилась информация с критикой расследования уголовного дела об убийстве двух девушек в 2002 году в Республике Бурятия. Как отмечается, версия о причастности к убийству пенсионера полиции не подтвердилась, он обвиняется в совершении рядя других преступлений, выявленных в ходе расследования, другой полицейский остается под стражей. Журналисты опасаются, что расследование уголовного дела может затянуться. Председатель СК России поручил проверить все аспекты и доводы, прозвучавшие в СМИ, и в кратчайшие сроки доложить о принятых процессуальных решениях", - говорится в сообщении.

В конце 2019 года задержанным по делу предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "ж", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное группой лиц с целью скрыть другое преступление).

В отношении обоих обвиняемых избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.